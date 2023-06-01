في خطوة غريبة، تأتي كالأولى من نوعها بأوروبا والعالم، تستعد إحدى مدن السويد لاستضافة منافسة وبطولة أوروبية بممارسة الجنس.

وسيكون ذلك بداية من تاريخ 8 يونيو المقبل، ومن المقرر أن تستمر لعدة أسابيع، وسيشارك في البطولة 20 ممثلًا من دول أوروبية مختلفة، حسبما ذكرت صحيفة "فورم دايلي" الأمريكية الناطقة بالروسية.

• لعبة ثورية

نقلت الصحيفة عن رئيس الجمعية المسماة بالاتحاد السويدي للجنس دراجان براتيتش، بأنه يعتقد أن تحويل الجنس إلى رياضة كان مجرد مسألة وقت، وهي لعبة ثورية للغاية وفريدة من نوعها للغاية بالنسبة للعالم الذي نعيش فيه.

وأضاف براتيتش، بأن الجنس شأنه شأن أي رياضة أخرى، لكي يحقق الناس النتائج التي يريدونها، فإنهم يحتاجون إلى التدريب، بل إنه يتفوق على غيرها من الرياضات في أن الخاسر في الرياضة يشعر بالحزن والحسرة، بينما في لعبة الجنس الكل رابح ومستمتع!

• قواعد اللعبة

وذكر براتيتش عن قواعد تلك البطولة، أن المتسابقين سيتنافسون في طرق وفنون الممارسة والأداء والتحمل والابتكار في الوضعيات، يمكن للمشاركين في البطولة الحصول على من 5 إلى 10 نقاط، يتم منح النقاط من قبل الجمهور ولجنة من خمسة حكام.

وتستمر المباراة لمدة 6 ساعات في اليوم، ليخصص لكل شخص من 45 دقيقة إلى ساعة.

كما ذكر رئيس الاتحاد أن قواعد المسابقة ستتغير على مر السنين، ومع ذلك، فإنهم سيقيمون مثل تلك المسابقة لأول مرة، وسوف يقوموا كل عام بتحديثها وفقًا للملاحظات والاحتياجات.

• انحياز للمرأة

يقول الموقع الرسمي للجمعية المؤسسة للبطولة، بأن المنافسات تعد ضربة قوية للرجال الذين وصموا النساء منذ آلاف السنين؛ حيث تتفوق النساء في ممارسة الجنس كرياضة أكثر من أي رياضة أخرى.

وأكمل الموقع، في الجنس كرياضة، لا توجد ميزة للرجال، كل شيء يحدث بنفس الشروط للرجال والنساء، بغض النظر عن المستوى الذي يتدربون به أو يتنافسون فيه.