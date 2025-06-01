محافظ الغربية يتابع ميدانيًا جهود شفط مياه الأمطار بالمحلة الكبرى

استكمالًا لجولاته الميدانية المكثفة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة موسعة بمدينة المحلة الكبرى استمرت لأكثر من خمس ساعات متواصلة، تابع خلالها جهود كسح مياه الأمطار في الشوارع والمحاور الرئيسية والداخلية، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية والتقلبات الجوية المفاجئة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال شفط المياه مباشرة من شوارع حي أول وثان المحلة، وشملت: شارع البحر، الشون، نعمان الأعصر، محب، شكري القوتلي، الجلاء، بالإضافة إلى سوق الجملة وميدان الششتاوي، وعدد من الشوارع الداخلية بالأحياء المختلفة. وقد شهد بنفسه سرعة وكفاءة تنفيذ عمليات الشفط التي أسهمت في عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في وقت قياسي، مؤكدًا استمرار تكثيف الجهود في جميع المناطق لضمان راحة المواطنين وحماية الطرق.

وأشاد اللواء الجندي بالأداء المتميز لفرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، مؤكدًا أن سرعة التحرك والتعامل المهني مع تجمعات المياه تعكس جاهزية المحافظة وقدرة أجهزتها التنفيذية على إدارة الأزمات ميدانيًا بكفاءة عالية. كما أثنى على العمل الجماعي والجهد المبذول من جميع الأطقم الفنية والعمال والسائقين المشاركين في أعمال الشفط، مؤكدًا أن المحافظة تفخر بأبنائها الذين يقدمون صورة مشرفة في أوقات الشدة.

ووجّه المحافظ شكره وتقديره الكامل لجميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي على انضباطهم واستجابتهم الفورية في التعامل مع البلاغات، وكذلك فرق العمل بالأحياء والمراكز الذين واصلوا الليل بالنهار لرفع تجمعات المياه، مؤكدًا أن هذه الروح المخلصة والمنضبطة هي الركيزة الأساسية لعبور أي أزمة بأمان.

وشدّد محافظ الغربية على أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع المراكز والمدن، وأن حالة الاستعداد القصوى ما زالت قائمة لمواجهة أي طارئ. كما أكد استمرار أعمال تطهير المطابق وشبكات الصرف الصحي بالتوازي مع عمليات الشفط، لضمان جاهزية البنية التحتية.

وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد، جولات ميدانية بعدد من المراكز والمدن لمتابعة أعمال رفع نواتج الأمطار، والمرور على النقاط الساخنة، ومراجعة جاهزية الفرق والمعدات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بضرورة التواجد الميداني والتدخل الفوري؛ حمايةً للمواطنين وضمانًا للسيولة المرورية وسلامة المنشآت الحيوية.