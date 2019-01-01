خارجية إيران تدعو الدول الأوروبية لتكثيف جهودها للحفاظ على الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز»، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن خطوات إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي يمكن التراجع عنها، داعيًا الدول الأوروبية لتكثيف جهودها للحفاظ على الاتفاق النووي.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد تراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لها في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.

وتصاعدت التوترات بين الجانبين الإيراني والأمريكي، في أعقاب إعلان طهران، مطلع مايو الماضي، عن تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وفرض ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.