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ترامب: غضبي من الصين يزداد بسبب كورونا

ترامب
ترامب
حسام عماد
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 2:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 2:28 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن غضبه من الصين يزداد أكثر فأكثر بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب فضائية «العربية».

أضاف «ترامب»، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، صباح اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا نشر وجهه القبيح في العالم، وألحق ضررا كبيرا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي، في تدوينة أخرى، أن ما يمر به في الوقت الحالي هو معركة لإنقاذ تراث وتاريخ وعظمة بلاده.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بلغ 2 مليون و581 ألفا و229 شخصًا، مؤكدة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739.

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