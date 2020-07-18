قالت الفنانة إلهام شاهين، إن جماعة الإخوان استهدفتها بشكل سريع بعدما رفضت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي بعد ستة أيام فقط من إعلان فوزه بالانتخابات، عندما قالت "إحنا معندناش رئيس".



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنها رفضت الاعتراف بمرسي رئيسيًّا وأنه وصل للحكم عبر آلية خاطئة بما في ذلك إمكانية التزوير.



وأشارت إلى أنها لم تقبل من يتاجرون باسم الدين تولي حكم مصر، مؤكدة أنها راهنت على الشعب المصري وتوقعت ألا يستمر الإخوان في الحكم أكثر من عام واحد، معقبةً: "الإخوان عملوا معايا كل أنواع السفالات الممكنة وغير الممكنة".



وأوضحت أن قناة الحافظ وجهت لها الكثير من الإساءات، فقررت مقاضاتها على الفور، معتبرة أن الحكم القضائي الذي حصلت عليه بإغلاق القناة كان تاريخيًّا وغير مسبوق على مستوى العالم أجمع.



وأشارت إلى أن القضاء المصري وقف إلى جانب بشكل محترم بحصولها على حكم بإغلاق القناة لمدة ستة أشهر، كاشفة عن أنها تلقت تهديدات من الجماعة دون جدوى، فحاولوا استقطابها، وأيضًا عرضوا عليها رشوة من أجل التنازل عن القضية، وصلت إلى مليون دولار.



وتابعت: "قولت لصاحب القناة ادفع المليون دولار للموظفين بتوعك طالما إنت خايف عليهم.. المبلغ ده كان أكتر بكتير من أجورهم".