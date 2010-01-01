يائير لابيد يتولى رئاسة وزراء إسرائيل مؤقتا قبل انتخابات نوفمبر

تولى يائير لابيد منصب رئيس الوزراء في إسرائيل، اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن يقود وزير الخارجية السابق البلاد لحين إجراء الانتخابات في نوفمبر.



وكان الائتلاف الحكومي، المؤلف من ثمانية أحزاب والذي تم تشكيله العام الماضي، برئاسة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، فقد الأغلبية في الكنيست بعد انسحاب أحد نوابه، مما أدى إلى حل البرلمان في نهاية المطاف.



وسيتولى لابيد، الصحفي ومقدم البرامج التلفزيونية السابق، رئاسة الحكومة خلفا لبينيت، وفقا لاتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي بينهما.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الجديدة في الأول من نوفمبر المقبل، والتي ستكون الخامسة التي تشهدها إسرائيل في غضون حوالي ثلاث سنوات ونصف، حيث لم تسفر نتائج جولات الانتخابات السابقة عن تشكيل أغلبية برلمانية مستقرة.



ويأتي لابيد، زعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، من تيار الوسط، ليكون أول رئيس للوزراء في البلاد لا ينتمي إلى الأحزاب اليمينية، منذ أكثر من 20 عاما.



ويشير مراقبون إلى أن الانتخابات الجديدة قد تمهد الطريق أمام عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. إلا أنه نظرا لأن جميع الانتخابات التي أجريت مؤخرا لم تسفر عن أغلبية واضحة لأي حزب، فلا يمكن ضمان تحقيق نتيجة بعينها في هذه المرحلة.



أما بينيت 50 عاما فقد أعلن اعتزاله الحياة السياسية، وقال إنه لا يرغب في الترشح من جديد، دون أن يفصح عن أسباب محددة لقراره.