الموساد الإسرائيلي يقول إنه خطف قاتلا محترفا من داخل إيران

وهذه القضية هي آخر تذكير بحرب الظل المستمرة بين إسرائيل وإيران وهما أعداء منذ زمن طويل.

قال خبير إسرائيلي لبي بي سي، إن الانفتاح غير المعتاد للاستخبارات الإسرائيلية على الحديث علناً، يمكن أن يكون مدفوعاً بالتقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة استأنفت بهدوء المحادثات غير المباشرة مع إيران لاحتواء برنامجها النووي.

وقال يعقوب كاتس، الصحفي ومؤلف كتاب "إسرائيل ضد إيران: حرب الظل": "اهتمام إسرائيل هنا بالإعلان عن الأمر هو أن تُظهر للعالم أنك قد تعقد صفقة مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكن إيران تمثل تحدياً أكبر بكثير (من ذلك)".

وأضاف: "إنها تحاول اغتيال رجال الأعمال في أماكن مثل أوروبا؛ إنها تفعل أكثر بكثير من مجرد تخصيب اليورانيوم".

ولا يمكن التحقق من مزاعم إسرائيل بشأن مؤامرة قبرص بشكل مستقل، ولم ترد تعليقات فورية من طهران أو نيقوسيا على ذلك.

ووصف الموساد في بيان تنفيذ "مهمة جريئة فريدة داخل الأراضي الإيرانية". ونقل البيان عن مسؤول كبير في الموساد قوله: "سنصل إلى كل مسؤول يروج للإرهاب ضد اليهود والإسرائيليين في أي مكان في العالم، بما في ذلك داخل الأراضي الإيرانية".

ويزعم مقطع فيديو، نشرته السلطات الإسرائيلية، أنه يُظهر رجلاً يُدعى يوسف شهابزي عباساليو، المشتبه به الرئيسي في القضية، يتحدث بالفارسية إلى عميل للموساد خارج إيران.

ويصف الرجل في الفيديو، دخوله شمال قبرص الخاضع للسيطرة التركية والعبور بشكل غير قانوني إلى جنوب الجزيرة لقتل رجل أعمال إسرائيلي لم يذكر اسمه. ويقول إنه تلقى صورة الرجل وعنوانه من قبل مشغله في الحرس الثوري الإيراني.

ويقول الرجل: "كانت خطتي... بعد أن علمت أنه كان هناك وإلى أين يتجه، أنه إذا كان الطريق هادئاً وخالياً، كنت سأقتله بالسلاح".

وبعد تحديده لهدفه والتقاطه صوراً لمنزله، هرب القاتل المزعوم على ما يبدو من قبرص وعاد إلى إيران، لأنه تم تنبيهه بأن الشرطة كانت تبحث عنه.

ولم يتضح من الفيديو المصور، ما إذا كان الرجل يتحدث تحت الإكراه.

ولم يذكر الموساد تفاصيل متى أو مكان حدوث عملية القبض على الرجل ولا عن موعد الهجوم الذي كان مقرراً في قبرص.

واعتبرت إسرائيل إيران أكبر خصم لها على مدى عقود، مستشهدة بدعوات الحكومة الإيرانية لتدميرها ودعم طهران للجماعات المسلحة التي تشن هجمات ضدها.