شركة سكك حديد هولندية تحذر من التوجه إلى الساحل مع ارتفاع درجات الحرارة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

مع ارتفاع درجات الحرارة في هولندا، تدفق المواطنون الهولنديون إلى شواطئ البلاد.

وأصدرت شركة السكك الحديدية "ان اس" تحذيرا غير معتاد للمسافرين بعدم التوجه إلى منتجع "زاندفورت" الساحلي غرب أمستردام يوم الجمعة.

وقالت شركة السكك الحديدية على موقع تويتر: "أجلوا زيارتكم ولا تذهبوا إلى هناك بالقطار الآن".

كما يشهد زاندفورت والمنتجعات الساحلية الأخرى تدفقا من السائحين من ألمانيا المجاورة.

وقد حذرت السلطات أولئك الذين يسعون إلى بعض الاسترخاء على الشاطئ من أنهم سيجدون أماكن وقوف سيارات مزدحمة في زاندفورت وهوك فان هولاند وغيرها من المجتمعات الساحلية، كما نصحت بعدم السفر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الهولندية.

وسجلت هولندا في الآونة الأخيرة درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 30 درجة مئوية.