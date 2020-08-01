قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارة التعليم العالي بدأت في تطوير لقاحات مصرية لفيروس كورونا، ذاكرًا أن هناك أربعة أنواع من اللقاحات جاري تجربتها.

وأضاف «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية لـ«التليفزيون المصري»، اليوم الأحد، أن الخطوات حتى الآن فيما يتعلق بالوصول للقاح مصري لفيروس كورونا مبشرة، موضحًا أن العمل يجري حاليًا على قدم وساق.

وتابع: «على المستوى العالمي هناك أنباء مبشرة على نوعين من اللقاحات وصلوا للمرحلة الإكلينيكية الثالثة، وهناك توقعات باستخدام اللقاح في أواخر العام الجاري أو مطلع 2021، ولجنة التعامل مع الأزمة تقوم الآن بالتفاوض مع الشركات المنتجة للقاحات بمجرد السماح بها، ليكون لمصر حصتها المخصصة لهذه اللقاح».

وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية لتوفير اللقاحات العالمية بمجرد الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية.