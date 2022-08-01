الزمالك يصطدم ببيراميدز لحسم صراع الصدارة

يخوض فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل ربما هي الأهم والأخطر في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، هذا الموسم، عندما يستقبل ضيفه بيراميدز، ضمن لقاءات الأسبوع الـ 28 من الدوري الممتاز.

الزمالك الذي أصبح على بُعد 7 محطات من نهاية ماراثون الدوري تبدأ اليوم بمواجهة بيراميدز، يأمل في تعزيز فارق النقاط في الصدارة، مع بيراميدز أقرب ملاحقيه والذي يُمني النفس هو الآخر بالفوز الذي سينعش آماله بقوة في الظفر باللقب التاريخي.

يدخل الزمالك مباراة اليوم متصدرا الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز، بعدما خاض كل منهما 27 مباراة، بينما يأتي الأهلي – الذي يترقب مباراة اليوم بشغف – في المركز الثالث وله 55 نقطة، من 26 مباراة.

ويتطلع الزمالك بقيادة البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا، لمواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري والتي بدأت بالفوز على البنك الأهلي ثم سيراميكا بعد ذلك المقاولون العرب ثم غزل المحلة وسموحة وأخيرا فيوتشر

أما بيراميدز فهو يعيش فترة انتعاشة أيضا إذ لم يعرف الخسارة في آخر 8 مباريات بـ 6 انتصارات وتعادلين، حيث ترجع آخر هزيمة على مستوى الدوري لمباراته أمام الاتحاد السكندري قبل 9 جولات.

وحقق فريق المدرب اليوناني تاكيس جونياس 3 انتصارات متتالية على حساب الأهلي ثم الإسماعيلي وأخيرا البنك الأهلي.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بنتيجة إيجابية لصالح الأبيض بواقع ثلاثة أهداف لهدفين.

يدير المباراة تحكيميا طاقم يوناني بقيادة سيديربولوس أناستاسيوس، ويعاونه كل من كوستراس بوليتشرونيس ، وديمترياديس لازاروس، بينما سيكون ديامانتوبولس أريستوتيلس حكما رابعا، وعلى الفارق إيفانجيليو أنجيلوس ويعاونه مانوتشوس إيفانجيلوس.