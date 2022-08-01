وفد مصري يصل إلى غزة غدا لمتابعة سير إعادة إعمار القطاع

أعلن ناطق باسم حركة "حماس" اليوم الاثنين، أن وفدا مصريا سيصل غزة لمتابعة مشاريع إعادة إعمار القطاع وبحث سبل تسريع وتيرة تنفيذها.

وقال عبداللطيف القانوع للصحفيين في غزة، إن وفدا حكوميا من القاهرة سيصل غزة في إطار متابعة الملفات المشتركة مع المسؤولين المصريين وعلى رأسها مشاريع إعادة الإعمار.

وأوضح القانوع أن الوفد المصري سيبحث كذلك سبل تقديم المزيد من التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة والتخفيف من الأزمة الحاصلة جراء التطورات الإقليمية والدولية.

كان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان دعا مؤخرا مصر إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم المالي اللازم لإعادة إعمار القطاع في ظل ما يعانيه الملف من تعثر.

وقال سرحان في حينه خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن ما تم إنجازه حتى الآن في ملف إعادة إعمار القطاع لا يتجاوز نسبته 20% من المنازل المهدمة بالكامل، و70% من المنازل المتضررة جزئيا، وذلك بعد مرور أكثر من عام على جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.

واشتكى سرحان من عدم وجود أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق حتى الآن، وذلك بعد مرور عام على حرب إسرائيل الأخيرة على قطاع غزة التي استمرت 11 يوما وخلفت تدميرا كبيرا في المنازل والبنى التحتية.

وبحسب مسؤولين حكوميين في غزة، فإن قطاع غزة يحتاج إلى ما يقارب 3 مليار دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية ولإنعاش البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية.

استشهد 255 فلسطينيا خلال جولة العدون الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في الفترة من 10 إلى 21 مايو 2021 إلى جانب تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.

وأرسلت مصر التي توسطت في اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، عدة وفود هندسية لبحث مشاريع إعادة الإعمار ودفع تنفيذها قدما، إضافة إلى تقديم 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة الإعمار.