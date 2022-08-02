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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 11:23 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 11:24 م

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مساء الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية. 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بنقل جثمان الشهيد إلى مستشفى جنين الحكومي دون مزيد من التفاصيل. 

وذكرت مصادر محلية أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في مخيم جنين للاجئين عقب اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي المخيم. 

وبحسب المصادر فإن قوات الاحتلال اقتحمت منزل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين، فيما شوهدت مروحيات إسرائيلية تحلق في أجواء المخيم. 

من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أن نشطاء يتبعون لها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية في مخيم جنين.

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