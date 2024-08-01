«الحداثة والصوفية» يجمع بين موسيقى فتحي سلامة والمنشد محمود التهامي في الأوبرا

أقيم مساء أمس الأربعاء، حفل "الحداثة والصوفية"، للموسيقار فتحي سلامة، والمنشد الصوفي محمود التهامي، على المسرح المكشوف بدار أوبرا القاهرة، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وتحت رعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو.

وقال الشيخ محمود التهامي إن هذه الأمسية تأتي في إطار مشروع الصوفية والحداثة المقام منذ عدة سنوات، لتجديد أطر التعاون مع الموسيقار فتحي سلامة، مثمناً الدور الذي يقوم به في توظيف موسيقاه العصرية على أشعار صوفية قديمة، أعيدت صياغتها وتوزيعها برؤية جديدة.

وأشار التهامي إلى أهمية هذا الدور في نجاح السلسلة، حيث يسعى للوصول إلى أكبر عدد من الثقافات العالمية المختلفة، مضيفاً أن هذا التعاون يُعد أداة لتسليط الضوء على جماليات اللغة العربية الفصحى والموسيقى الصوفية المعتدلة.

وقدم الشيخ محمود التهامي نخبة مختارة من الأشعار والأناشيد والابتهالات الصوفية القديمة التي نجح الموسيقار فتحي سلامة في توظيفها وصياغتها لتتلاءم مع موسيقاه العصرية، ومن هذه الأعمال: "للعش إنشادي"، "فرط الحب"، "قمر"، "البردة"، "نهاوند"، "الله كريم"، "رسمتك"، "المسافر (أنا المشتاق)"، "أبريل"، "سلو الحب عني"، "وجه فؤادك للإله"، "أكاد من فرط الجمال"، و"أنا مغرم".