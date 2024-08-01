الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تنعى المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

نعت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي كلا من حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، والذين رحلوا عن عالمنا اليوم في حادث سير بطريق الضبعة.

وقالت في بيان لها: «ببالغ الحزن والأسى تنعى الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ابنا من أبنائها السابقين، الأستاذ حسام شوقي، والمنتجين فتحي إسماعيل ومحمود كمال جمال الدين بشركة سينرجي، والذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ولقي ثلاثي الإنتاج مصرعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة، أثناء عودتهم إلى القاهرة من الساحل الشمالى.

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجى، كلا من حسام جمال الدين 50 سنة، وفتحى جمال الدين 38 سنة، ومحمود كمال جمال الدين 39 سنة متوفين، وتامر أحمد فتحى جمال الدين 45 سنة مصاب بكسور وجروح.

وأكد الدكتور إسلام عساف مدير مديرية الصحة بمطروح، نقل جثث الضحايا الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العلمين النموذجى، وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب الرابع ميدانيا، ثم نقله إلى قسم الاستقبال والطوارىء لتقديم باقى العلاج له ووضعه تحت أجهزة العناية والإنعاش، حيث تحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.