طارق مصطفى: هل العدل مشكلة؟ ألغوا هدفنا من أجل سلسلة انتصارات الأهلي

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انتقد طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقه أمام الأهلي مساء الخميس في الجولة 32 من بطولة الدوري.

قال طارق مصطفى بعد خسارة فريقه بهدف دون رد "أشكر اللاعبين، لقد بذلنا مجهودا كبيرا، وأبارك للأهلي على الفوز".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس "جمهور الأهلي بجانبي في المدرجات قالوا إن الكرة هدف".

وتابع "أعلم أن الأندية تغضب من تصريحاتي، ولكن أكرر أريد العدل وعدم التفرقة، هل هذه مشكلة؟".

وأشار "الأهلي حسم الفوز بالدروي قبل مباراتنا، واللقاء كان فرصة لإمتاع الجماهير، ولكن كانت هناك أهداف أخرى، وهو تحقيق الأهلي الفوز رقم 18 على التوالي".

وأتم طارق مصطفى "أبارك لفريقي على ضمان البقاء، وأشكر الإدارة على تمسكهم باستمراري بعد تقديم استقالتي وهو ما انعكس على تحقيق النتائج".