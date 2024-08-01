أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم الخميس، أن الجماعة لديها "جيل ممتاز من القادة الجهاديين الجاهزين لتحمل المسئوليات ولذا لن تتحقق أهداف العدو"، مهدداً "أعداؤنا سيدفعون ثمنا باهظا للغاية لأي عمل عدواني ضدنا ومن أي ساحة".

وأضاف نصرالله، خلال كلمة نقلتها قناة "الجزيرة"، والتي تأتي ردا على اغتيال القيادي في الجماعة فؤاد شكر، أنه "آلمنا استشهاد السيد فؤاد شكر، ولكن ذلك يزيدنا عزما وتصميما ومضيا ويزيدنا تمسكا بقراراتنا".

وأكد نصرالله أن المقاومة في فلسطين لن تستلم، مشيرا إلى أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تقوم حركة حماس بتسليمه المحتجزين وأسلحتها وتركهم للتخطيط لليوم التالي وإعلان استسلامها، مشدداً: "هذا ليس وارداً. الاستسلام في فلسطين ولبنان واليمن ليس واردا على الاطلاق".

وقال الأمين العام لحزب الله أنه "لو قتلتم من قتلتم، ودمرتم من دمرتم، وتجاوزتم كل الخطوط الحمراء، لن يكون هناك حل سوى بوقف العدوان على غزة".