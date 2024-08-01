الرئيس الإيراني: لن نتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "القيادة والشعب والحكومة في إيران لن يتخلوا عن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، وسيواصلون بمزيد من العزيمة والإصرار دعم محور المقاومة ولا سيما الشعب الفلسطيني وأهالي غزة المظلومين".

ويذكر أن حركة حماس أعلنت أمس الأربعاء عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الرئيس بزشكيان قال خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء، مع القيادي في حماس خليل الحية مسئول الاتصال العربي في حماس ونائب مكتبها السياسي في غزة، والذي رافق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في حفل تنصيب رئيس الجمهورية في طهران: "أخانا العزيز الشهيد إسماعيل هنية، كان ضيفا رسميا لرئيس الجمهورية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهذا يزيدنا ألما باستشهاده".

وأضاف: "الكيان الصهيوني أخفق في جميع سياساته معتبرا أن هكذا إجراءات إرهابية ناتجة عن المأزق الذي وصل إليه الصهاينة".