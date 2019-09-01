 وسائل إعلام لبنانية: المدرعة الإسرائيلية التي استُهدفت من طراز وولف وتتسع لـ 8 عسكريين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وسائل إعلام لبنانية: المدرعة الإسرائيلية التي استُهدفت من طراز وولف وتتسع لـ 8 عسكريين

الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 9:58 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 9:58 م

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن المدرعة العسكرية الإسرائيلية التي استهدفها "حزب الله" في وقت سابق من اليوم بإحدى المناطق الحدودية، هي من طراز "وولف" التي تصنعها إسرائيل وتتسع لثمانية أفراد عسكريين.

من ناحية أخرى، بدأت سيارات الإطفاء والدفاع المدني اللبناني في عملية إخماد الحرائق التي اشتعلت في المناطق الزراعية داخل مساحات من أراضي القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية الحدودية جراء القصف المدفعي المكثف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية ردا على العملية التي نفذها "حزب الله".

وأعلن الجيش اللبناني في وقت سابق اليوم تعرض الأراضي اللبنانية لـ 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة أطلقها الجيش الإسرائيلي تجاه بلدات (مارون الراس - عيترون - يارون) وجميعها في نطاق مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وكان "حزب الله" قد نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير مدرعة إسرائيلية عند طريق مستوطنة "أفيفيم" الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، دون أن يحدد عددهم، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد
الماضي، ومقتل اثنين من عناصر "حزب الله" في سوريا.

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