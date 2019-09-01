محافظ القليوبية يفتتح وحدة قسطرة القلب بمستشفى بنها بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتح محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، اليوم الأحد، وحدة قسطرة القلب بمستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحي، بحضور كل من رئيس هيئة التأمين الصحي بالمحافظة الدكتور جمال حجاج ووكيل وزارة الصحة الدكتور حمدي الطباخ، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وتفقد عبد الحليم وحدة القسطرة بعد افتتاحها والتي بلغت تكلفتها 5 ملايين جنيه، حيث تستقبل ما يزيد عن 1500 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية للعام الواحد مع توقع زيادة هذه الأعداد مع التشغيل الفعلي.

وطالب المحافظ المسئولين بالاهتمام بوحدة قسطرة القلب والاستغلال الأمثل لها لخدمة أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة مثل الشرقية والغربية والمنوفية.

من جانبه، قال الدكتور جمال حجاج، إنه سيتم تشغيل الوحدة تجريبيا لمدة 3 شهور يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وكذا وحدة جراحة القلب ووحدة رعاية الأطفال الجديدتين بالمستشفى بوجود 4 أخصائيين، كما سيتواجد بها 2 نواب من الأطباء يوميا داخل تلك الوحدات الجديدة مع وجود أخصائي مسئول عن دخول الحالات وتحضيرها ومتابعة ما بعد القسطرة.