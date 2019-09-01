لبنان: حرائق تطال المزروعات في أماكن القصف الإسرائيلي للقرى الجنوبية

اندلعت حرائق كبيرة في عدد من مناطق المزروعات في نطاق قرى مدينة بنت جبيل (بمحافظة النبطية - جنوبي لبنان) التي تشهد قصفا إسرائيليا مكثفا لا يزال مستمرا حتى الآن، ردا على العملية التي نفذها حزب الله وأسفرت عن تدمير مدرعة عسكرية إسرائيلية في وقت سابق من اليوم.

وتصاعدت سحب الدخان بصورة كبيرة جراء الحرائق المندلعة، والتي تسببت فيها قذائف وقنابل حارقة أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية.

من ناحية أخرى، أجرت قيادة قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) اتصالات عاجلة مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية المعنية، وذلك لوقف التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.

وكان حزب الله قد نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير آلية عسكرية (مدرعة) إسرائيلية عند طريق مستعمرة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، دون أن يحدد أعداد القتلى والجرحى، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي.

وردت إسرائيل بشن هجوم مضاد ومكثف بالمدفعية على بلدة مارون الراس التي تقع في نطاق مدينة بنت جبيل (بمحافظة النبطية - جنوبي لبنان) ولا يزال القصف الإسرائيلي مستمرا حتى الآن بشكل متقطع.