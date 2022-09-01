الأسير العواودة ينهي إضرابه عن الطعام بعد اتفاق للإفراج عنه من سجون إسرائيل

قالت محامية المعتقل الفلسطيني خليل العواودة إنه أنهى إضرابه عن الطعام الذي استمر أكثر من 160 يوما يوم الأربعاء بعد أن وافق الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عنه في أكتوبر المقبل.

وبدأ العواودة (40 عاما) إضرابه عن الطعام بعد وقت قصير من اعتقاله في ديسمبر 2021 احتجاجا على احتجاز إسرائيل له دون تهمة أو محاكمة، وهو إجراء يُعرف بالاعتقال الإداري.

وقالت محاميته أحلام حداد لوكالة رويترز إن العواودة سيبقى في المستشفى لتلقي العلاج‭‭‭ ‬‬‬إلى أن يخرج في الثاني من أكتوبر.

وأضافت أن العواودة كان يعيش على الماء فقط منذ شهور وحذر الأسبوع الماضي من أنه قد "يموت في أي لحظة" بسبب تدهور صحته.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش أو وزارة الدفاع أو مصلحة السجون الإسرائيلية، حسبما نقلت يورو نيوز.

وأشاد داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بالاتفاق ووصفه بأنه إنجاز وقال إنه يأتي بعد جهود استمرت أسابيع.

وقال العواودة في مقطع مصور جرى بثه على مواقع التواصل الاجتماعي إنه سيبقى في المستشفى حتى يسترد صحته ويمكنه المشي مرة أخرى. وبدا العواودة في المقطع ضعيفا ونحيلا وظل يفقد أنفاسه وهو يتحدث من سريره في المستشفى.

وفي مقطع مصور آخر بثته محاميته، شكر العواودة من وقفوا بجانبه قبل إنهاء إضرابه عن الطعام بكوب من الشاي.