 ماكرون يعتزم لقاء رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق كازنوف قبل تعيين رئيس وزراء جديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماكرون يعتزم لقاء رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق كازنوف قبل تعيين رئيس وزراء جديد

باريس - د ب أ
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 8:09 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 8:09 م

من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الاثنين، برنار كازنوف، المسئول الكبير السابق في الحزب الاشتراكي والذي شغل في السابق منصب رئيس الوزراء، في الوقت الذي يقترب فيه ماكرون من الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن مسؤول رفيع في قصر الإليزيه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن ماكرون سيجتمع أيضا بالرئيسين السابقين فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي.

ومن المحتمل أن يعلن ماكرون قرارا في الأيام القليلة القادمة.

ورغم عدم وجود جدول زمني قانوني ملزم لماكرون، فإن إيجاد حل للمأزق السياسي أصبح أكثر إلحاحا بسبب حاجة فرنسا إلى إعداد ميزانية العام المقبل.


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