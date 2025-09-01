حماس تشيد بالحراك العالمي تضامنا مع صحفيي فلسطين: يفضح إجرام الاحتلال

قالت حركة حماس، إنها تثمّن عاليًّا الحراك العالمي الذي يقوده الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، تضامنًا مع الصحفيين في فلسطين، وخصوصاً في قطاع غزّة.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا الحراك «يفضح سياسة الاحتلال الإجرامية في استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين، ومحاولاته الممنهجة للنيل من الإعلام والسردية الفلسطينية، بهدف تغييب حقيقة جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة».

وأشارت إلى أن «هذا الحراك العالمي للإعلام الحرّ يؤكّد مجددًا الدور المحوري للإعلام الفلسطيني في فضح جرائم الاحتلال، وهو ما يشكّل كابوسًا لقادته وانتصارًا للرواية الفلسطينية في مواجهة الدعاية الصهيونية المضلّلة».



وتابعت: «هذا الأمر يأتي ثمرة جهود وتضحيات الصحفيين الأبطال الذين ارتقى منهم أكثر من 247 شهيدًا في قطاع غزّة، إلى جانب رفاقهم في الضفة والقدس».

ونوهت بأن هؤلاء الشهداء جسّدوا بطولة استثنائية في ميادين الكلمة والصورة، وخلّدوا أسماءهم في سجل الشرف الإنساني والإعلامي.

ودعت حماس، جميع المؤسسات الإعلامية والمنظمات والنقابات والاتحادات الصحفية في عالمنا العربي والإسلامي، وفي مختلف أنحاء العالم، إلى الانضمام والمشاركة الفاعلة في فعاليات هذا الحراك العالمي، بما يشكّل ضغطًا واسعًا يفضح عدوان الاحتلال وجرائمه ضد فلسطين شعبًا وأرضًا ومقدسات، ويوقف الاستهداف المتعمّد للصحفيين الفلسطينيين، ويجبر الاحتلال على السماح بدخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزّة المحاصر.