 وزارة الداخلية الأفغانية: الزلزال أودى بحياة 610 وأصاب 1300 - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025 11:56 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

وزارة الداخلية الأفغانية: الزلزال أودى بحياة 610 وأصاب 1300

كابول - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 10:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 10:33 ص

أعلن متحدث باسم حكومة طالبان، اليوم الاثنين، أن الزلزال الذي ضرب شرق البلاد أدى لمقتل ما لا يقل عن 610 أشخاص وإصابة 1300 آخرين.

وكان زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر قد ضرب بلدات إقليم كونار بالقرب من مدينة جلال آباد في إقليم ننجارهار في وقت متأخر من أمس الأحد، مما أدى لتدمير عدد كبير من القرى والتسبب في ضرر بالغ.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني حجم الخسائر البشرية لوكالة أسوشيتد برس (أب) قائلا إن الزلزال أودى بحياة 610 أشخاص وأسفر عن إصابة 1300 آخرين في كونار. كما أدى إلى تدنير العديد من المنازل.

وأضاف أنه في إقليم ننجارهار، لقى 12 شخصا حتفهم وأصيب المئات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك