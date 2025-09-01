وزارة الداخلية الأفغانية: الزلزال أودى بحياة 610 وأصاب 1300

أعلن متحدث باسم حكومة طالبان، اليوم الاثنين، أن الزلزال الذي ضرب شرق البلاد أدى لمقتل ما لا يقل عن 610 أشخاص وإصابة 1300 آخرين.

وكان زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر قد ضرب بلدات إقليم كونار بالقرب من مدينة جلال آباد في إقليم ننجارهار في وقت متأخر من أمس الأحد، مما أدى لتدمير عدد كبير من القرى والتسبب في ضرر بالغ.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني حجم الخسائر البشرية لوكالة أسوشيتد برس (أب) قائلا إن الزلزال أودى بحياة 610 أشخاص وأسفر عن إصابة 1300 آخرين في كونار. كما أدى إلى تدنير العديد من المنازل.

وأضاف أنه في إقليم ننجارهار، لقى 12 شخصا حتفهم وأصيب المئات.