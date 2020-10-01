طارق شوقي: أسعار مجموعات التقوية ستختلف من منطقة إلى أخرى

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسعار مجموعات التقوية ستختلف من منطقة إلى أخرى، لافتًا إلى أن الأسعار في الصعيد لن تكون مماثلة للقاهرة والإسكندرية.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن مجلس الأمناء ومدير المدرسة سيحددان السعر المناسب للمجموعة، مؤكدًا أن سعرها سيكون أقل من الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أن المعلم سيحصل على 70% من دخل المجموعة للمعلم في حينه، فضلًا عن إعطاء باقي النسبة لمدير المدرسة، قائلًا إن المعلم الطرف الأساسي والأصلي لعملية التعليم.

وتابع وزير التعليم: «نعلم دور المعلم والتكنولوجيا لا تؤثر في دوره هو القدوة والطلاب يتعلمون منه، وتدريب المعلم والرفع من قدراته أمر هام»، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم نماذج اقتصادية جديدة لتحسين أحوال المعلم المادية والمجتمعية كمجموعات التقوية.

وأشار إلى أن «مجموعات التقوية تضمن إرسال الطلاب لمكان مضمون للحصول على منتج جيد بنقود أقل»، مضيفًا: «عائد الأموال يحسن حياة المعلم ويعود على المدرسة بالنفع، ومفيش مليم هيجي للوزارة».

ولفت إلى أن المعلمين سيحصلون على نسبة من ريع نموذج اسأل المعلم، إضافة إلى مقابل نظير المشاركة بدروس القنوات التعليمية، مؤكدًا أن المعلم يحصل على دخل أعلى كلما اجتهد.

وذكر أن الوزارة تعمل على بحث وسيلة إضافية لتحسين دخول المعلمين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 16 ستمبر الماضي، معلنًا الوصول لهذا النموذج خلال خمسة أسابيع.