معلومة عن معايير السلامة والأمان في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن معايير السلامة والأمان الذي سيتبعها في الدورة الرابعة التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على أنه سيوفر دليًل لضيوفه يحتوي على التعليمات الواردة أدناه، في ملف إلكتروني عبر الإنترنت، قبل المهرجان وخلاله وبعد انتهائه.

فيما يلي أبرز الإجراءات التي سيتبعها فريق الجونة خلال الدورة الرابعة.

1 - يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ

بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.

2 - يضمن المهرجان وشركة أوراسكوم ومستشفى الجونة توفير مرافق صحية كافية متاحة للجميع في مدينة الجونة مع اتخاذ كل التدابير الضرورية، لخدمة جميع المشاركين في المهرجان وفي جميع المراحل.

3 - مختبر مستشفى الجونة، المعتمد من قبل وزارة الصحة سيكون جاهزا لإجراء جميع التحاليل المرتبطة بكوفيد 19.

4 - سيختبر جميع الضيوف الأجانب ويمنحوا شهادة اختبار مسحة "بي سي أر" عند المغادرة -مجانا - إذا اشترط بلدهم الأصلي ذلك.

5 - يوفر المهرجان لكل العاملين والجمهور سوائل/ جل التعقيم والأقنعة.

6 - يجب استخدام الأقنعة في جميع المناطق المغلقة وعند الوقوف في طوابير أو عند التحرك في منطقة مزدحمة.

7 - تطهير جميع المناطق باستمرار، بما في ذلك قاعات السينما ومناطق الخدمات والنقل

بالمركبات وما إلى ذلك.

8 - يطلب من العاملين المتصلين مباشرة بالزوار أو العاملين على تقديم الطعام ارتداء قناع طبي ثابت وقفازات جراحية، ويطلب من المتحدثين ارتداء الأقنعة ما لم يكونوا على بعد مترين على الأقل من الحضور والمتحدثين الآخرين.

9- يتم تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد منفصل في جميع الأماكن والمسارح أثناء حفلي الافتتاح/ الختام، ويجب على الزوار الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد في جميع المواقع، وتتم مراقبة التطبيق بواسطة الموظفين.

10- على السجادة الحمراء، ينقل المصورين إلى مساحة الصحافة، وتحدد أقصى سعة عندما ُ يكون بعد الأشخاص عن بعضهم بحدود متر واحد، وأثناء أوقات التصوير، يتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصورين وبعضهم البعض وبين المصورين والنجوم أيضا.

11 - لن يسمح للجمهور بالتجمع أمام السجادة الحمراء، ولكن سيتم بث أحداثها على الهواء بانتظام من خلال وسائل الإعلام.

12- فحص درجة الحرارة في كل مواقع المهرجان عند المداخل، ويمنع دخول الأشخاص الذين تزيد درجة حرارة أجسامهم عن 8.37 درجة مئوية، وينقلوا على الفور إلى العيادة المتنقلة أو مستشفى الجونة إذا ظهرت عليهم أعراض أخرى.

13- حاملو البطاقات المعتمدة يمكنهم حجز عروض الأفلام من خلال تطبيق الموبايل، ويفتح شباك التذاكر لبيع التذاكر للضيوف غير المعتمدين، مع مراعاة إجراءات السلامة والأمان، وتتوفر إمكانية الدفع دون تلامس لأي معاملة.

14- يوفر المهرجان معظم المعلومات للضيوف في صيغة إلكترونية، مع تقليل توزيع المواد المطبوعة، كما يشارك المهرجان ملفا مفصًلا يحتوي كل معايير وبروتوكولات الأمان والسلامة مع كل المشاهير والمدعوين قبل بدء المهرجان.

15- سيتم تعديل قيود الإشغال في الفنادق وفقا للإرشادات الحكومية الجديدة في أكتوبر، ، ويطبق نظام أمان لسلامة وأمان الطعام والمشروبات، ويحتوي ذلك النظام على العمليات والإجراءات المتبعة لنظافة وأمان المأكولات والمشروبات المتبعة بالفعل بواسطة كل منافذ مدينة الجونة.