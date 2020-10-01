الممثل القانوني للقائمة الوطنية: حرصنا على إحداث التوازنات بالقائمة

قال المستشار القانونى للقائمة الوطنية «من أجل مصر» محمد شوقى العنانى، إن القوائم الأربع الانتخابية التى تم تشكيلها من تحالف الأحزاب السياسية الذى ضم 12 حزبا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب، تضم عددا كبيرا من نواب الشعب الحاليين، بجانب عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين، ورجال المال والأعمال.

وأضاف شوقى، لـ«الشروق»، أن القائمة تمثل المجتمع بكل من طوائفه، وأنه تم الحرص على إحداث التوازنات داخلها بما يتفق مع الدستور والقانون وواقع المجتمع، مشيرا إلى أنه تم قبول جميع أوراق القوائم الأربعة وحصلت على رمز «كليوباترا».

وحول الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار فتح باب الترشح وتأجيل الانتخابات، أوضح أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب لا يوجد به أى عوار دستورى ولا مخالفة للقانون عكس ما يردده البعض، مشيرا إلى أن النص واضح فى مادة الدستور «على أن ينتخب خلال 60 يوما قبل انتهاء المجلس الحالى»، وليس أن تبدأ الإجراءات قبلها بستين يوما، لافتا إلى أن صاحب الدعوى إما أنه يسعى للشو الإعلامى أو غرضه إحداث بلبلة فى المجتمع.

وبشأن الطعن المقدم من الهيئة العليا لحزب الوفد أمام الهيئة الوطنية للانتخابات ضد القائمة الوطنية «من أجل مصر»، قائلا: «أزمة الوفد داخلية، والهيئة الوطنية للانتخابات هى المنوط بها الرد».

وتنافس «القائمة الوطنية» من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب القادم على 284 مقعدا، بعد أن دفعت بمرشحيها على الـ4 دوائر المُخصصة للقوائم وهى؛ دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ودائرة قطاع شرق الدلتا، ودائرة قطاع غرب الدلتا.