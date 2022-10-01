اتهام روسيا باختطاف رئيس محطة زابوريجيا للطاقة النووية

اتهمت هيئة الطاقة النووية في أوكرانيا القوات الروسية، اليوم السبت، باختطاف ايهور موراشوف، مدير عام محطة زابوريجيا للطاقة النووية، "المحتلة".

وقال بيترو كوتين، رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إنرجواتوم، إنه جرى اعتقال مدير عام المحطة عندما كان في سيارته بالموقع، وحمل معصوب العينين إلى موقع غير معلوم.

وكتب كوتين عبر تطبيق تليجرام: "لا توجد معلومات عن مصيره"، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة بالإفراج عنه.

وقال كوتين إن موسكو تهدد سلامة أكبر محطة نووية في أوروبا وتروع طاقمها الأوكراني الواقع تحت سيطرة القيادات العسكرية الروسية المحلية.

وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على محطة زابوريجيا أوائل مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين، ألحق القصف المتكرر في المنطقة أضرارا بالبنية التحتية، وأصاب المباني في الموقع مترامي الأطراف. وتبادلت الأطراف المتناحرة الاتهامات بشأن هذه الهجمات.

ولفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن القتال يزيد مخاطر حدوث كارثة نووية، ودعت إلى إقامة "منطقة أمن وسلامة" حول المحطة التي تقع جنوب شرقي أوكرانيا.