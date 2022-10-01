إغلاق شوارع واستخدام الغاز المسيل للدموع مع استمرار الاحتجاجات في إيران

أُغلق محتجون الشوارع وهتفوا ضد النظام الإيرانى اليوم السبت مع استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية التي اندلعت بسبب وفاة امرأة محتجزة لانتهاكها قواعد اللباس الإسلامي في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد شهود عيان بأن آلاف المتظاهرين أغلقوا عدة شوارع رئيسية في طهران وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة. وفي بعض الحالات، خلعت النساء حجابهن، ونادين بـ "حرية، حرية" أثناء قيامهن بذلك.

كما وردت تقارير عن اشتباكات مع الشرطة في العاصمة الإيرانية. وورد أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع.

وتسببت الاحتجاجات في عرقلة حركة المرور في المدينة. ومع ذلك، بدا أن العديد من قائدي السيارات على استعداد لإظهار التضامن مع المتظاهرين. وأطلق الكثيرون أبواقهم في محاولة لإظهار الدعم.

وتأتي أحداث اليوم السبت في أعقاب مظاهرات كبيرة يوم الجمعة في مدينة زاهدان بجنوب شرقى البلاد قتل فيها 19 شخصا بينهم ثلاثة من الحرس الثوري. وترددت أنباء عن إصابة 20 شخصا آخرين.

وتتزايد المخاوف من أن تصبح الاشتباكات أكثر عنفا، حيث يبدو أن كلا الجانبين على استعداد للانخراط في العنف.

واندلعت الاحتجاجات بسبب وفاة مهسا أميني /22 عاما/ في 16 أيلول/سبتمبر، والتي احتجزتها شرطة الآداب في البلاد لأن حجابها لم يكن مناسبا بشكل صحيح ويمكن رؤية شعرها، وهو انتهاك لقواعد اللباس الخاصة بالنساء في البلاد.

ويقول المتظاهرون إنها توفيت بسبب عنف الشرطة، وهو اتهام تنفيه السلطات. وتشهد البلاد احتجاجات حاشدة منذ وفاتها.