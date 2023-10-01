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وزير الاتصالات: عملنا على تقوية شبكة الإنترنت باستثمارات تصل لـ100 مليار جنيه

شيماء رزق
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 11:35 م | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 11:35 م

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه في عام 2019 تم إطلاق مشروع ضخم باستثمارات 100 مليار جنيه لتقوية شبكة الإنترنت، منوها بأن متوسط سرعة الإنترنت في مصر كان 5,4 ميجا بايت ثانية في عام 2017.

وأوضح خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سرعة الإنترنت في مصر زادت 10 أضعاف هذا العام بمعدل 54.3 ميجابايت ثانية، إضافة إلى زيادة عدد المشتركين 4 أضعاف.

ولفت إلى أنه يتم العمل على ربط كل منازل مشروع حياة كريمة بشبكة الألياف الضوئية، فضلا عن العمل على مضاعفة أبراج شبكات المحمول باستمارات قدرها 110 مليارات جنيه.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

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