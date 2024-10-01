كارلو ميسينا أفضل رئيس تنفيذي لبنك في أوروبا للعام السابع على التوالي في تصنيف Extel

• مجلس إدارة إنتيسا سان باولو أفضل مجلس إدارة في أوروبا

• إنتيسا سان باولو تحتل صدارة قائمة علاقات المستثمرين والمحللين في أوروبا وأفضل برنامج ESG

حصلت إنتيسا سان باولو على المركز الأول وفقًا لدراسة أجرتها شركة الأبحاث Extel في العام الحالي، كأفضل بنك في أوروبا للعلاقات مع المستثمرين المؤسسيين والمحللين الماليين ولأفضل برنامج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

حصلت أنتيسا سان باولو مرة أخرى على المركز الاول في أوروبا في العلاقات مع المستثمرين المؤسسين والمحللين الماليين وفي الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة الشركات (ESG)، وفقًا لتصنيف 2024 الذي وضعته شركة الأبحاث المتخصصة (Extel أبحاث المستثمرين المؤسسيين سابقًا).

كما تم اختيار كارلو ميسينا كأفضل رئيس تنفيذي في القطاع المصرفي الأوروبي للعام السابع، منذ إطلاق التصنيف قبل تسع سنوات، وفى العامين الاخرين، حصل كارلو ميسينا على المركز الثاني في التصنيفات الاوروبية. يأخذ هذا التصنيف في الاعتبار أصوات المستثمرين المؤسسيين والمحللين الماليين.

هذا وقد حصل مجلس إدارة إنتيسا سان باولو على أفضل مجلس إدارة بين البنوك الأوروبية للعام الثالث على التوالي. كما تم تصنيف ستيفانو ديل بونتا، المستشار الأول للرئيس التنفيذي كأفضل مدير مالي للعام الثامن على التوالي. بينما حصل فريق العلاقات مع المستثمرين في إنتيسا سان باولو– على تصنيف الأفضل في القطاع المصرفي الأوروبي للعام السابع. وحاز ماركو ديل فيراتي على تصنيف أفضل متخصص في علاقات المستثمرين للعام السابع على التوالي.

واحتلت مجموعة إنتيسا سان باولو المرتبة الأولى لتقديمه أفضل برنامج للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بين البنوك الأوروبية للعام الخامس على التوالي تقديراً لاستراتيجية ESG للمجموعة ومشاركتها وافصاحها.

وتستند التصنيفات التي أعدتها شركة Extel إلى استطلاع واسع النطاق يضم حوالي 1800 مستثمر مؤسس ومحلل مالي وتؤكد تقدير المجتمع المالي الدولي الكبير للتميز الإيطالي الذي يركز على الابتكار والتأثير الاجتماعي والاستدامة كما يقر المجتمع المالي بجودة الرئيس التنفيذي لفريق الإدارة في إنتيسا سان باولو، والذي يتم اعتباره باستمرار الأفضل في أوروبا من قبل المستثمرين والمحللين الماليين. ومن المعروف أن Extel هي مؤسسة مستقلة للأبحاث تتمتع بسمعة قوية بين المستثمرين المؤسسيين والمحللين الماليين منذ أكثر من 50 عاماً.

وقال كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنتيسا سان باولو: "إن ريادة مجموعة إنتيسا سان باولو في أوروبا هي مصدر فخر كبير لنا وذلك يرجع إلى التزام فرق الإدارة المحترفة والمتماسكة، إلى جانب موظفينا الذين أود أن أعرب لهم عن عميق امتناني. كما يعود ذلك أيضًا إلى نموذج أعمالنا الفريد والمتنوع والمرن، وللاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها في قطاع التكنولوجيا. كما نعتقد أن الشفافية والتواصل المسؤول أمران في غاية الأهمية للحوار المستمر مع جميع الأطراف المعنية لدينا وبالتالي يقدر المستثمرون والمحللون الماليون قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، إلى جانب اهتمامنا بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية لدينا، مما يضعنا في مكانة رائدة عالمياً في مجال التأثير الاجتماعي".