البنتاجون: أطلقنا 12 صاروخا اعتراضيا لاستهداف صواريخ إيرانية كانت موجهة صوب إسرائيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية أطلقتا نحو 12 من الصواريخ الاعتراضية لاستهداف صواريخ إيرانية كانت موجهة صوب إسرائيل.

وصرح المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بأنّه لم يتم استخدام أي أصول عسكرية أمريكية أخرى لإسقاط الصواريخ التي أطلقت كلها من داخل إيران.

وأضاف أن بلاده ليس لديها علم بأي تحذير من إيران قبل الهجوم على إسرائيل، مؤكدا أن بلاده تدعم بالكامل حق إسرائيل في ما سماه الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الإيراني الذي وصفه بالكبير.

وأشار إلى أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل الليبة، كان ضعف حجم هجومها في 14 أبريل (الذي أُطلق ردًا من طهران على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق).

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.