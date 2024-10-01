نتنياهو يزعم إحباط هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل ويتوعد طهران

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زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل، مدعيا أنه تم إحباطه.

وقال في كلمة مصورة، مساء الثلاثاء، إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا بهجومها على إسرائيل الليلة، متوعدًا بأن طهران ستدفع الثمن.

وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي فشل بسبب الدفاعات الجوية الإسرائيلي التي وصفها بأنها الأكثر تقدما في العالم - وفق زعمه، موجهًا الشكر للولايات المتحدة على دعمها لإسرائيل.

ولفت إلى أن إيران لا تفهم إصرار إسرائيل على الدفاع عن نفسها، معقبا: «من يهاجمنا سنهاجمه».

وادعى أن إسرائيل تحارب ما سماه محور الشر في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان واليمن وسوريا وإيران، داعيا للعالم لأنْ يتحد مع إسرائيل.

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.