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مفتي الجمهورية يدين الاعتداء على كاهن في مدينة ليون الفرنسية

شوقى علام مفتى الجمهورية
شوقى علام مفتى الجمهورية
أ ش أ
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 12:21 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 12:21 ص

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كاهنًا في مدينة ليون الفرنسية؛ مما أسفر عن إصابته بطلق ناري وفرار منفذ العملية.

وأكد علام، في بيان اليوم السبت، أن حالة الاحتقان والعنف المتبادل لا بد أن تنتهي، وأن نستبدل خطاب الكراهية وجرائمها بخطاب المحبة والاجتماع على الخير وعمارة الكون.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام يستنكر كل فعل من شأنه الحض على الكراهية والعنف، ويدعو إلى اتخاذ كافة السبل لنشر المحبة والوئام بين البشر جميعًا رغم اختلافهم، مجددًا دعوته إلى ضرورة سن وتفعيل القوانين التي تعاقب على نشر الكراهية والإساءة إلى الأديان والمقدسات، حتى لا تظل دائرة العنف مستمرة.

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