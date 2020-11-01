رئيس مجلس الشيوخ لعمرو أديب: أنت قامة كبيرة في الإعلام

هنأ الإعلامي عمرو أديب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على منصبه الجديد، ليرد رئيس الشيوخ بأن «أديب» قامة كبيرة في الإعلام.

وعن الجلسة الأولى للشيوخ، أضاف عبدالرازق، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس أدق الناس في عملها القانوني.

وأشار إلى حرص «عتمان» على جعل الافتتاح عرسًا حقيقيًا وإعطاء انطباع أن المجلس جاء بالتجديد في كل المجالات، فضلًا عن إعطاء صورة مشرفة للعالم العربي ككل.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلى أن عودة مصر إلى نظام الغرفتين لم يكن نوعًا من الرفاهية، قائلًا إن التجارب في مختلف العالم أثبتت أن وجود الشيوخ يساهم في اتزان العمل التشريعي والرقابي.