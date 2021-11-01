أحمد مالك وفيلم حارس الذهب في ترشيحات جوائز الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما

أعلنت الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتليفزيون، عن ترشيحات جوائزها AACTA Awards لعام 2021، ونال النجم الشاب أحمد مالك ترشيحا لجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم "حارس الذهب"، كما نال الفيلم ترشيحا لجائزة أفضل فيلم، وتعد جوائز الأكاديمية الأسترالية هي نظير جوائز الأوسكار بالولايات المتحدة وجوائز البافتا بالمملكة المتحدة.

ويعد هذا إنجازا جديدا في مشوار مالك المهني، حيث ينافس بأدائه ممثلين عالميين على هذه الجائزة؛ على رأسهم إريك بانا وسيمون بيكر وكاليب لاندري جونز، كما شهدت منافسة أفضل ممثلة أسماء مثل النجمات ناعومي واتس وروز بيرن.

وفيلم "حارس الذهب"، تقع أحداثه خلال نهاية القرن الـ19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة، فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك، والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان، وتأليف وإخراج رودريك ماكاي.

ويشهد مالك، نشاطا مكثفا في 2021، حيث شارك في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والذي عُرض في رمضان 2021، كما يشارك في بطولة مسلسل "تحقيق" المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

بالإضافة إلى بطولته لمسلسل "بيمبوط المنتظر عرضه قريبا، وتشاركه البطولة هدى المفتي وويجز، وإخراج عمرو سلامة.

كما يشارك مالك، في بطولة فيلم "قمر 14" مع المخرج هادي الباجوري، وبطولة عدد كبير من النجوم، وقد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2021.

بالإضافة إلى مشاركته في بطولة كيرة والجن مع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، والفيلم مأخوذ عن رواية 1919.