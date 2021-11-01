من هم قادة الدول الغائبين عن قمة المناخ في مدينة جلاسكو؟

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تنطلق اليوم الاثنين فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسكو.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من رؤساء الدول والحكومات في هذه القمة، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ومع ذلك، يغيب عن هذه القمة مجموعة من زعماء وقادة الدول، تستعرضهم "الشروق" في السطور التالية:

- الملكة إليزابيث الثانية

تأكد رسميا غياب ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن قمة تغير المناخ في جلاسكو، وذلك بناء على نصيحة أطباء القصر الملكي.

ونقلت وكالة رويترز عن قصر باكنجهام أن الأطباء نصحوا الملكة بتجنب الزيارات والحفلات الرسمية، والالتزام بالراحة خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل.

وبالتالي لن تلقي ملكة بريطانيا كلمتها أمام زعماء العالم في مؤتمر قمة تغير المناخ الموافق اليوم الاثنين.

- الرئيس الروسي بوتين

كان الكرملين أعلن أن رئيس البلاد فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة المناخ المقامة في جلاسكو.

ولم يتم إعطاء سبب لقرار عدم الحضور، لكن المتحدث باسم الكرملين قال إن تغير المناخ يمثل أولوية "مهمة" بالنسبة لروسيا.

وينظر مراقبون على قرار روسيا بعدم الحضور بأنه ضربة للجهود المبذولة لحمل القادة على التفاوض بشأن صفقة جديدة لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

- رئيس الصين

وسيغيب الرئيس الصيني شي جين بينج عن حضور قمة جلاسكو للمناخ، لكنه سيشارك عبر تقنية الفيديو، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وقالت الخارجية الصينية، إن رئيس البلاد سيشارك في مع قادة المناخ عبر رابط فيديو.

ولم يغادر شي الصين منذ العام الماضي، عندما كانت بلاده غارقة في تفشي فيروس كوفيد 19.