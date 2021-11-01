تنطلق فعاليات الدورة التأسيسية لصالون الفن المعاصر بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، بعنوان "ما بعد الفكرة"، في الساعة السادسة من مساء بعد غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يشهد انطلاق الفعاليات، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأعضاء اللجنة المنظمة والفنانون المشاركون وعمداء وأساتذة كليات الفنون وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

كما يشارك في هذه الدورة 25 فنانا هم: أحمد الشاعر، أحمد رجب صقر، أحمد عبدالكريم، أحمد عسقلاني، أحمد عبدالكريم عبدالنبي، إسلام عبدالله، أيمن لطفي، جمال الخشن، سماء يحيى، سيدة خليل، ضياء الدين داوود، عادل ثروت، عبدالوهاب عبدالمحسن، عماد أبوزيد، عمر طوسون، محمد بنوي، محمد شكري، محمد عبلة، محمد عيد، محمود حمدي، محمود مرعي، مصطفى البنا، نجلاء سمير، وائل درويش، يسري القويضي.

يذكر أن اللجنة المنظمة لهذه الدورة المرتقبة ضمت الدكتور خالد سرور رئيساً، وعضوية كل من: داليا مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، محمد إبراهيم مدير قصر الفنون، والفنانين يسري القويضي، وخالد حافظ، وعادل ثروت، وإسلام عبدالله.