إسرائيل: قراصنة إيرانيون يهاجمون موقع مواعدة لمجتمع «الميم»

ذكرت تقارير إسرائيلية بأن قراصنة إيرانيين هاجموا موقع "أتراف" الإسرائيلي للمواعدة بين المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً "أو ما يعرف بمجتمع الميم "، وهددوا بنشر بيانات الموقع على نطاق واسع ما لم يدفع المشغلون ما يعادل مليون دولار.

ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن بيان صادر عن مشغلي الموقع يوم الأحد "نحن نتعامل مع حدث إرهابي إلكتروني إيراني".

وقال المشغلون إنهم يعملون على إعادة الخدمة، ولكن فقط بتأمين كامل- بما في ذلك إعادة تعيين كلمات المرور لجميع المستخدمين. ولم يرد الموقع على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية ، يُزعم أن مجموعة القرصنة "بلاك شادو" المكونة من عناصر إيرانية هي المسؤولة عن الهجوم الالكتروني.

وتأثرت شركات إسرائيلية أخرى بهجوم القراصنة، من بينها شركتي نقل عام، وفقًا لتقارير إعلامية.