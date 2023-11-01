 المملكة المتحدة تتعهد بـ38 مليون جنيه إسترليني لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي حول العالم - بوابة الشروق
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المملكة المتحدة تتعهد بـ38 مليون جنيه إسترليني لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي حول العالم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 11:30 ص

تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 38 مليون جنيه إسترليني (46 مليون دولار) لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي حول العالم، على أن تكون البداية من أفريقيا.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الأربعاء، عن وزارة الخارجية القول، إن هذا الالتزام يأتي ضمن مبادرة تعاون بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، بين بريطانيا وكندا و"مؤسسة بيل وميليندا جيتس"، لتعزيز البرامج "الآمنة والمسؤولة".

وستتضمن المبادرة، التي تم الكشف عنها في اليوم الأول من قمة "سلامة الذكاء الاصطناعي"، الاستثمار في مهارات البحث في الذكاء الاصطناعي ضمن الدراسات العليا في نيجيريا.

وقالت وزارة الخارجية إن المشروع يهدف إلى المساهمة فيما لا يقل عن ثمانية من مختبرات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الأفريقية، سعيا للمساعدة في جعل الدول بأنحاء القارة "مؤثرة في المحادثات العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي".


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