 سفير فلسطين لدى موسكو: نناقش مع الجانب الروسي إمكانية استخدام لقاح «سبوتنيك ــ V» - بوابة الشروق
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سفير فلسطين لدى موسكو: نناقش مع الجانب الروسي إمكانية استخدام لقاح «سبوتنيك ــ V»

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 6:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 6:55 ص

أعلن سفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن بلاده تبحث مع روسيا إمكانية استخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك ــ V".
وقال السفير الفلسطيني، خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمته المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، اليوم الاثنين: "تتوفر آلية للتعاون بين الجانبين الفلسطيني والروسي، بما في ذلك بشأن سبل ووسائل الحصول على اللقاح الروسي"، مشيرا إلى أن المفاوضات حول اللقاح تجري منذ فترة.
وأضاف نوفل: "نحاول إيجاد آلية تقوم على ثلاثة عناصر: دعم الدول الأقل نموا في شكل توفير اللقاح لها، وتمكين هذه الدول من شراء جزء من اللقاح، وأخيرا إمكانية إنتاج هذه الدول اللقاح محليًا".
وتابع: "نحن ننظر الآن في القضايا المتعلقة بعدد الجرعات، التي يمكن لروسيا أن تقدمها لنا، بالإضافة إلى سعر هذه الجرعات".

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