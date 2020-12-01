إثيوبيا تعلن استسلام سياسي كبير مرتبط بالتمرد في إقليم تيجراي

قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إن «السياسي الكبير كيريا إبراهيم المرتبط بحركة التمرد في إقليم تيجراي قد استسلم»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وجاء في تغريدة لفرقة عمل تيجراي التابعة للحكومة أن «كيريا إبراهيم، أحد القادة التسعة في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، استسلم للقوات الفيدرالية».

وأودت الحرب في تيجراي بحياة المئات وربما الآلاف، ودفعت كثيرين للجوء إلى السودان، وجرت إريتريا إلى الصراع، وأعاقت مهمة لحفظ السلام في الصومال، وعمقت حدة الانقسامات بين الجماعات العرقية المتعددة في إثيوبيا.

وسيطرت قوات رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، على مقلي عاصمة تيجراي مطلع الأسبوع وأعلنت هزيمة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي حركة تحرير تحولت إلى حزب سياسي هيمن على الحكومة المركزية الإثيوبية قرابة ثلاثة عقود حتى عام 2018.