روسيا تدعو أمريكا وحلفاءها إلى وقف اختياري لنشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة وحلفاءها للانضمام إلى الوقف الاختياري لنشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، الذي اقترحته موسكو في وقت سابق، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنك الروسية.

وقال ريابكوف، خلال كلمة في المنتدى الروسي-الأمريكي المنعقد عبر الفيديو: "أحد الشواغل الملحة هو أنه لم يعد لدينا معاهدة للحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".

وتابع ريابكوف قائلا: "روسيا ترى أن الوقت قد حان لإنهاء لعبة الاتهامات المتبادلة غير المثمرة وغير المجدية بشأن من تسبب في انهيار هذه المعاهدة، وبذل كل جهد ممكن لتجنب سباق تسلح خلال فترة ما بعد معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى".

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن روسيا ألزمت نفسها بعدم نشر صواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى في المناطق التي لا تحتوي على منظومات أمريكية مشابهة، مضيفا: "نحن ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها لإعلان وقف مماثل".

وتتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية بشأن الاستقرار الاستراتيجي على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق، بارك أوباما والرئيس الروسي السابق ديميتري مدفيديف، في 8 أبريل من العام 2010 في براغ، والتي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

كانت روسيا قد علقت في مارس من العام الماضي معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة بين موسكو وواشنطن، ردا على الاخيرة بوقف العمل بالمعاهدة الموقعة في الـ8 من ديسمبر 1987 بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة لنزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى