قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه لم تصدر تعليمات حتى الآن بمد فترة التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن يوم 30 نوفمبر المهلة المحددة لانتهاء موعد تلقي الطلبات.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، أن عدد طلبات التصالح بلغ 2.4 مليون حتى الآن، لافتًا إلى أن قيمة المتحصلات تتجاوز 15 مليار جنيه.

وأكد أن «المهم أن ما يتم تحصيله بعد إغلاق الملف يعود إلى المواطن المصري»، مشيرًا إلى توجيه 25% من الحصيلة للإسكان الاجتماعي، و39% لزيادة الموارد الذاتية للمحافظات للإسراع من عمليات التنمية في البنية التحتية من؛ صرف صحي ومياه شرب وطرق محلية وزيادة عدد الفصول الدراسية.