انطلاق اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للكاراتيه بمصر

انطلق منذ قليل باحد الفنادق المصرية اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقى للكاراتيه وذلك بحضور انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولى ، و طاهر المصباحى رئيس الاتحاد الأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى ، و بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولى ورئيس إتحاد البحر المتوسط ،و سليمان جي نائب رئيس الاتحاد الأفريقى وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى ، وياسين عرب رئيس لجنة التنظيم الإفريقي.

ويأتى الأجتماع على هامش البطولة الأفريقية للكبار والناشئين و الناشئات التى تستضيفها مصر من يوم 3 إلى 5 ديسمبر الجارى وتأتى البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى والاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي .

وفى سياق متصل تم أمس بدء تسجيل السادة الحكام للأسماء وبدء الدورة التحكيمية واختبار واعتماد الشهادات للساده الحكام ( كاتا - كوميتية ) وذلك من حتى غدا ٢ ديسمبر .

الجدير بالذكر أنه منذ عام 1992 لم تستضيف مصر بطولة أفريقيا .. وكانت مصر قد نالت اشادة واسعة من جانب انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولى للعبة عن إمكانيات مصر من حيث التنظيم والإدارة اثناء استضافتها مؤخرا لبطولة البريميرليج.

وكان المنتخب المصري للكاراتيه قد حقق انجازا تاريخيا بالحصول على المركز الثاني في بطولة العالم التى استضافتها الامارات خلال الفترة من 16 الي 21 نوفمبر 2021. واستطاع المنتخب المصري الحصول على 8 ميداليات متنوعة، 3 ميداليات ذهبية، 2 ميدالية فضية، 3 ميداليات برونزية.