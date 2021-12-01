أدان الأزهر الشريف بشدة اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وسط حراسة مشددة من قوات جيش الاحتلال.

وأكد الأزهر أن هذه الممارسات العدوانية الصارخة تعد انتهاكًا واعتداءً على المقدسات الإسلامية، ومحاولة بائسة لخلق واقع جديد في الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة، ولا تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودًا وقوة وتمسكًا بحقوقه وأرضه والمقدسات الدينية.

وحذر الأزهر الشريف من خطورة مثل هذه الاعتداءات، وطالب المجتمع الدولي وكل حكومات العالم بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف حازم وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات والاستفزازات وضمان عدم تكرارها واحترام مشاعر ما يقرب من ملياري مسلم حول العالم.