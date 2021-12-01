وزير إسرائيلي يقدم خطة لإقامة مطار إسرائيلي- فلسطيني مشترك

يدفع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج نحو إعادة تأهيل"مطار القدس الدولي"، الذي أقامته بريطانيا خلال فترة الانتداب وتحويله إلى مطار إسرائيلي- فلسطيني مشترك.

وقال فريج في حديث لموقع "واينت": "في الوقت الذي فيه تتزايد الاحتياجات الجوية الإسرائيلية مع اقتراب مطار بن غوريون بشدة من الوصول إلى قدرته الاستيعابية الكاملة، ومع استمرار تأخر قرار تحديد موقع للمطار الإسرائيلي الجديد، يجب علينا استغلال الموارد القائمة لمطار جاهز في عطروت وافتتاحه مجددا كمطار إسرائيلي-فلسطيني مشترك".

ورأى أن "إعادة تأهيل المطار وافتتاحه مجددا سيلبي احتياجات الطيران للقدس الكبرى وأيضا لاحتياجات سكان السلطة الفلسطينية لبوابة خروج ودخول جوية"، مضيفا: "يجب إعادة عطروت إلى حالتها السابقة، لا نقوم بتدمير بنية تحتية استراتيجية من أجل وحدات سكنية، مطار عطروت، والذي يمكن إعادة استعماله خلال فترة قصيرة، سيتم استخدامه كمطار ثانوي إسرائيلي مع معبر فلسطيني".

وأوضح فريج أن "المطار يمكنه أن يخدم 5 ملايين مسافر سنويا، وهذا أمر جيد للاقتصاد الإسرائيلي، والاقتصاد في القدس، هذا جيد للفلسطينيين والذين لا يوجد لهم حتى الآن مخرج جوي لدول العالم. كل هذا يأتي، مع خلق غلاف أمني مناسب يضمن أمن المطار والركاب".

ويشار الى ان بلدية القدس كانت أعلنت قبل أسبوعين مصادقتها لبناء 9 آلاف وحدة سكنية تابعة لمستوطنة عطروت شمالي مدينة القدس في المنطقة نفسها التي من المخطط إقامة المطار بها.