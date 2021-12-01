إصابة عدة أشخاص جراء انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية جنوب ألمانيا

أصيب عدة أشخاص جراء انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية على الخط الحديدي المؤدي إلى محطة السكك الحديدية الرئيسية في ميونخ جنوبي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة أن الانفجار وقع اليوم الأربعاء في موقع بناء تابع لشركة السكك الحديدية "دويتشه بان".

وأفادت قوات الإطفاء بأن الانفجار أسفر عن تعرض أربعة أشخاص لإصابات ، ثلاثة منهم اصاباتهم طفيفة وواحد إصابته خطيرة .

وعلى إثر الانفجار تم إيقاف كل حركة النقل من وإلى محطة السكك الحديدية الرئيسية في ميونخ لساعات، وهرع خبراء تابعون لهيئة التخلص من الذخائر إلى موقع الحادث.

كما توجه وزير داخلية ولاية بافاريا (عاصمتها ميونخ) يوأخيم هيرمان إلى مكان الحادث للاطلاع على الموقف حيث علم أن معدات الحفر في الموقع اصطدمت بقنبلة تزن 250 كيلوجراما ظهر اليوم.

وقال هيرمان إنه سيجري التحقيق لمعرفة سبب عدم اكتشاف القنبلة قبل البدء في أعمال الحفر حيث إنه جرت العادة أن يتم البحث بشكل دقيق ومنتظم في أماكن البناء في قلب مدينة ميونخ لاستيضاح ما إذا كانت هناك قنابل غير منفجرة من أيام الحرب العالمية الثانية.

وانفجرت القنبلة في موقع بناء الخط الرئيسي الثاني للقطار السريع "إس بان" وهو واحد من المشاريع الكبيرة في ميونخ. وعلى الفور تم إيقاف القطارات على الخط الرئيسي وتم إخلاء بعضها.

كما توقفت أيضا حركة قطارات المسافات البعيدة حيث توقفت القطارات في المحطة التالية أو لم تخرج من المحطة الرئيسية. وعادت حركة القطارات مرة أخرى للعمل بشكل بطيء في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم بعد مرور حوالي ساعتين ونصف الساعة بعد الحادثة، لكن الخط الرئيسي لقطارات "إس بان" ظل مغلقا حتى إشعار آخر، وفقا لما صرح به متحدث باسم شركة السكك الحديدية.

وتوجهت قوة كبيرة من الشرطة وقوات الإطفاء إلى موقع الحادث ظهر اليوم، وذكرت الشرطة أنه كان هناك صوت انفجار مدو أعقبه صدور عمود دخان.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء:" نحن بصدد الاعتناء بالناس".

وتوجهت العديد من سيارات الإطفاء ومعها 50 فردا إلى موقع الحادث كما حلقت مروحية تابعة للشرطة الاتحادية فوق المنطقة.