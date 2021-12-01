أربع ولاة جدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي

أدى أربع ولاة جدد اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية لتولي مهام مناصبهم أمام الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار أوامر رئاسية تقضي بتكليفهم بهذه المهام.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن سعيد بن زايد أدى اليمين ليتولى مهام والي بولاية "مدنين" بينما أدى عز الدين شلبي اليمين ليتولى مهام والي بولاية "بن عروس"، بالإضافة إلى أداء فوزي مراد اليمين لتولى مهام والي بولاية "صفاقس" ونادر الحمدوني لتولي مهام والي بولاية "قفصة".

وأضاف البيان أن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين حضر مراسم أداء اليمين للولاة الجدد.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قد أوضح مؤخرا الأسباب التي دعت إلى اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أكد أن هذا القرار حتمته المسئولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.

وأكد سعيد - خلال اتصال هاتفي تلقاه مؤخرا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن - على أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، كما أشار إلى أن العديد من المغالطات التي يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى تونس، كما أكد أن الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها والدستور لم يعلق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد.