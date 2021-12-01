تل أبيب المدينة الأغلى عالميا في تصنيف إيكونوميست

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أصبحت مدينة تل أبيب الإسرائيلية المدينة الأغلى على مستوى العالم، بحسب أحدث تصنيف نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية اليوم الأربعاء.

كانت العاصمة الفرنسية باريس تحتل المركز الأول في قائمة المدن الأغلى في التصنيف السابق قبل أن تتراجع إلى المركز الثاني مناصفة مع سنغافورة.

وفي المراكز التالية جاءت مدن زيورخ السويسرية وهونج كونج ونيويورك.

ويعتمد التصنيف على البيانات التي جمعتها وحدة إيكونوميست إنتيليجانس من خلال "مسح تكلفة المعيشة في أنحاء العالم".

وفي المركز الأخير بالقائمة جاءت العاصمة السورية دمشق.

وتراجعت العاصمة الألمانية برلين 8 مراكز إلى المركز الخمسين لتصبح الأرخص بين ست مدن ألمانية شملتها القائمة. وأصبحت فرانكفورت أغلى مدينة في ألمانيا وتحتل المركز التاسع عشر في القائمة.

وبحسب التقرير فإن اضطراب سلاسل التوريد والإجراءات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا التي قلصت الإنتاج ساهمت في ارتفاع تكلفة المعيشة في الكثير من المدن.

وشمل المسح 173 دولة وتضمن رصد أسعار أكثر من 200 منتج وخدمة في كل مدينة.